Лондон, , 16:31 — REGNUM В Великобритании намерены создать армию, способную воевать на территории Европы и противостоять России. Об этом, как передаёт The Sun, 19 июня в обращении к военным заявил начальник Генштаба Сухопутных войск Великобритании Патрик Сандерс.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Сейчас существует настоятельная необходимость создать армию, способную сражаться бок о бок с нашими союзниками и победить Россию в бою. Мы — то поколение, которое должно подготовить армию к тому, чтобы вновь воевать в Европе», — заявил Сандерс в своем обращении к военнослужащим.

При этом, отмечают журналисты, сам Сандерс будет управлять самой маленькой армией Великобритании за последние 300 лет. Численность британской армии не превысит 73 тысяч военнослужащих.