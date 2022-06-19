Берлин, 19 июня, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил в своей речи, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев является «клоуном», сообщает Bild.

(сс) Официальное интернет-представительство президента России Дмитрий Медведев

Хойсген выступил на Международном симпозиуме морских держав. В ходе выступления он вспомнил бывшего президента России Дмитрия Медведева.

«Медведев сегодня — клоун, — цитирует газета слова Хойсгена. — Простите, я должен был это сказать».

По всей видимости, руководитель конференции отреагировал на заявления в личном телеграм-канале замглавы Совбеза, в которых Медведев подвергает резкой критике Запад.