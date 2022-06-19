Донецк, , 16:13 — REGNUM Населенные пункты Горловка и Широкая Балка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 15:15 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибра 152 мм; 15:20 — населенный пункт Новгородское — населенный пункт Широкая Балка: выпущено семь снарядов калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что представители ВСУ обстреляли населенный пункт Макеевка.