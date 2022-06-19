Донецк, , 16:08 — REGNUM Населенный пункт Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли представители вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:50 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Макеевка (Кировский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 19 июня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Горловке 10 мин и 10 снарядов калибра 152 мм.