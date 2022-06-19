Москва, , 16:04 — REGNUM Возможность запрета российским саночникам выступать на международных соревнованиях не обсуждалась на конгресс Международной федерации санного спорта (FIL). Об этом 19 июня сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.

Санный спорт

Отчётно-выборный конгресс FIL проходил в Тироле (Австрия) с 18 по 19 июня.

«Вопрос о возможности восстановления санкций против российского санного спорта был третьим в повестке конгресса, однако перед самым началом вчерашнего заседания этот пункт был вычеркнут», — приводит слова Гарт ТАСС.

Она отметила, что к этому вопросу никто не возвращался. Таким образом, ситуация с выступлением российских саночников на международных стартах осталась такой, какой была до конгресса.

Напомним, 2 марта исполком FIL отстранил российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. 7 апреля арбитражный суд FIL удовлетворил иск ФССР и отменил все запреты в отношении российского санного спорта, наложенные исполкомом.

8 апреля прошёл экстраординарный конгресс FIL, который поддержал решение арбитражного суда. После этого исполком заявил, что не будет исполнять решение арбитражного суда и продолжит искать юридические возможности для принятия повторных санкций против российских спортсменов.

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