Лилль, Франция, , 16:03 — REGNUM Президент французского футбольного клуба «Лилль» Оливье Летанг заявил, что 25-летний атакующий полузащитник сборной Турции Юсуф Языджи, выступавший в прошедшем сезоне за ЦСКА на правах аренды, покинет московский клуб после истечения сроков соглашения.

«Языджи не останется в ЦСКА. Другие клубы проявляют к нему большой интерес», — заявил Оливье Летанг.

В прошедшем сезоне Юсуф Языджи, выступая за ЦСКА, принял участие в двенадцати матчах за «красно-синих» во всех турнирах, в которых отметился восемью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

На данный момент трансферная стоимость Языджи, по оценкам портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро. Текущее соглашение турецкого полузащитника с «Лиллем» рассчитано до 30 июня 2024 года.