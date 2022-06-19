Вашингтон, , 16:01 — REGNUM Сенаторы США Эдвард Марки и Элизабет Уоррен направили в министерство торговли США предложение о введении единого стандарта зарядных устройств для гаджетов. Об этом сообщает портал GSMArena.

Остановка оборудована USB-портом для зарядки мобильных телефонов Kaluga-gov.ru

В июне Еврокомиссия приняла решение о введении единого стандарта разъёма для зарядных устройств в ЕС. Эти правила будут распространяться на смартфоны, планшетные компьютеры и наушники.

Сенаторы США призвали министерство торговли вести аналогичные нормы и в Соединённых Штатах. В письме отмечается, что эта мера позволит снизить вред, наносимый окружающей среде из-за электронных отходов. Также введение единого стандарта поможет в борьбе с досрочным устареванием бытовой электроники.

Новые требования к зарядным устройствам в ЕС вступят в силу осенью 2024 года. С этого времени все гаджеты должны будут оснащаться зарядными портами стандарта USB-C.

Порты этого формата используются в большинстве смартфонов под управлением операционной системы Android. Смартфоны iPhone компании Apple оснащаются портами альтернативного стандарта Lighting.

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