19 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили заявление министра иностранных дел Казахстана Мухтара Тлеуберди о том, что ситуация на Украине заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия.

Анна Царькова, , 17:02 — REGNUM Ситуация на Украине заставляет задуматься о необходимости запрета ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о … необходимости запрета и ликвидации смертоносного оружия», — написал он в статье для газеты Liter, добавив, что Нур-Султан призывает все страны разработать поэтапный план полной ликвидации ядерного оружия до 2045 г.

Заявление дипломата обсудили в мессенджере Telegram.

«Да, да. Только потом опять окажется, что кому-то можно, а кому-то нельзя. И законы придумают для других, не для себя», — отметил Николай.

«Полный бред. Не будет ЯО — не будет половины мира. Уж России и Казахстана — точно», — подчеркнул Юрий.

«Ага, сейчас. Проходили это уже, только с ликвидацией биологического и химического оружия, а также отдельных видов вооружений после распада СССР. Мы, как всегда, выполнили и даже перевыполнили, а одна страна, назначившая себя «смотрящей за планетой Земля», — нет. Так и в этот раз будет. Все ликвидируют, кроме США. Спасибо, не надо», — написала Марина.

«А потом окажется, что Россия отказалась, а НАТО забыло отказаться. Так ведь с химоружием уже было. Мы свое уничтожили, а США — нет. И плевать они хотели на договоры. Нет уж. Ядерное оружие — это оружие сдерживания. Отказываться от него нельзя. А вот контроль должен быть. Чтобы ядерными кнопками не руководили всякие деды с Альцгеймером», — также отреагировала Светлана.

«Чего-то их заявления всё больше звучат как-то по-предательски», — заметил Анатолий.

«Ну пусть Казахстан и отказывается. Как говорится, каждый час за себя отвечает. Они все такие… суверенные и независимые. Вперёд, товарищи. Вот только вопрос, а у страны под названием Казахстан есть такое оружие?» — задался вопросом Ibrahim M.

Ядерное оружие Mil.ru

«Сначала закройте у себя на территории Казахстана европейские лаборатории!..» — призвала Аленка.

«Что-то Казахстана слишком много стало, видать, новые британские хозяева стали активно повелевать», — отреагировал Александр.

«Казахи решили стать на путь демократии с предательства своих союзников», — добавил P. T.

«Никто никогда не откажется от ЯО, забудьте уже об этом. Пора строить качественно другие отношения, основанные на уважении любого государства — участника диалога!» — написал один из комментирующих.

«Я думаю, что единственная причина, по которой российские города не начали пытаться крыть ковровыми бомбардировками, — это наличие огромного ядерного потенциала. Это единственная защита от ополоумевшего в край Запада. Поэтому иди на… господин министр, и больше оттуда не возвращайся», — пишет Darya.

«Теперь пусть отправит свой призыв в Конгресс США, если такой смелый», — призвала Марина К.

«Очень наивные ребята», — считает Игорь.

«Если бы не наше ЯО, Запад давно порвал бы Россию как Югославию. Товарищ из Казахстана бредит», — прокомментировал Stermix.

«Если бы Казахстан владел ЯО и призвал от него отказаться, то да. Это жест. А так — лукавство», — комментирует Татьяна.

«Нельзя отказываться от ЯО. Европу сейчас только оно и сдерживает. Иначе давно бы на Украину ехал не только европейский металлолом, а вся армия НАТО и их вассалов!.. А авиация била бы приграничные российские города как когда-то Югославию», — подчеркнул Максим.

«А что там он сказал о биолабораториях Пентагона? Ничего? Странно…» — с сарказмом поинтересовалась Людмила К.

«Казахстан стал много говорить», — заметила Екатерина.

«Это он так по-казахски тактично намекает, чтоб США даже не предлагали им, как украинцам, ядерное вооружение», — с сарказмом подытожила Надя.