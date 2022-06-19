Лидс, Великобритания, , 15:55 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо в своем Twitter-аккаунте, руководство «Барселоны» согласовало с 25-летним нападающим «Лидс Юнайтед» и сборной Бразилии Рафиньей условия личного контракта.

По информации источника, «Лидс Юнайтед» требует от каталонского клуба 55 миллионов евро за трансфер Рафиньи в летнее трансферное окно. При этом трансферная стоимость бразильца, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 45 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Рафинья принял участие в 35-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одиннадцатью забитыми мячами и тремя результативными передачами. В составе сборной Бразилии на счету футболиста 5 (3+2) очков по системе гол+пас в семи матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.