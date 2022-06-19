Москва, , 15:53 — REGNUM Видеозапись нанесения удара с одного из фрегатов Черноморского флота ВМФ РФ российскими крылатыми высокоточными ракетами «Калибр» по объектам военной инфраструктуры киевских боевиков обнародовало 19 июня Минобороны России.

Пуск ракеты «Калибр» Пресс-служба Минобороны России

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как с борта корабля ЧФ производится запуск четырех ракет по калибр по военным объектам ВСУ.

«Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск четырех крылатых ракет «Калибр» по назначенным наземным целям», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ атаковали Ясиновский коксохимический завод в Кировском районе Макеевки.