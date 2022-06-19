Мадрид, 19 июня, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ливерпуль», как сообщает издание Daily Mail, может подписать 26-летнего атакующего полузащитника мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио на замену нападающему Садио Мане, который в ближайшее время может перейти в мюнхенскую «Баварию».

Дарья Антонова ИА REGNUM Марко Асенсио

Ранее сообщалось, что руководство «сливочных» готово отпустить 26-летнего Асенсио, если поступит предложение в размере 40 миллионов евро.

Марко Асенсио выступает за «Реал» с 1 июля 2015 года после перехода из «Мальорки» за 3,9 миллиона евро. Текущее соглашение испанского полузащитника с мадридским клубом рассчитано до конца июня 2023 года.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Марко Асенсио принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился десятью забитыми мячами и получил две желтые карточки.