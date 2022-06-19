Мадрид, 19 июня, 2022, 15:48 — ИА Регнум. 30-летний фланговый атакующий защитник мадридского «Атлетико» и сборной Хорватии Шиме Врсалько может продолжить карьеру в греческом «Олимпиакосе». Об этом 19 июня сообщило испанское издание Marca.

Дарья Антонова ИА REGNUM Шиме Врсалько и Деле Алли

По информации источника, Врсалько может принять предложение греческого клуба и подписать с «Олимпиакосом» двухлетнее соглашение, рассчитанное до конца сезона 2023/24.

В прошедшем сезоне испанской Примеры 2021/22 Шиме Врсалько принял участие в 21-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился одним забитым мячом и двумя результативным передачами.

Шиме Врсалько выступает за «Атлетико» с 5 июля 2016 года после перехода из «Сассуоло» за 14 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость хорватского футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.