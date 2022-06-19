Грозный, 19 июня, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Украинские СМИ замалчивают информацию об успешном продвижении союзных сил России и республик Донбасса, чтобы выдать выгодную картину Западу. Об этом 19 июня заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

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«Информацию об успешном продвижении объединенной группировки украинские СМИ замалчивают. Оно понятно — ведь перед Западом нужно рисовать выгодную картину. Но факт остается фактом», — написал он в Telegram-канале.

Американские наемники часто избегают прямого огневого столкновения с армией РФ, им важнее записать видеоотчеты, добавил он.