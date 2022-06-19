Москва, , 15:37 — REGNUM Красноярский клуб «Енисей-СТМ» в шестой раз подряд стал чемпионом России по регби. Об этом 19 июня сообщает ИА REGNUM.

Регби guisdesouza

«Енисей-СТМ» одержал победу над клубом «Локомотив-Пенза» в финальном матче со счётом 66:7. Эта победа стала самой крупной в финалах чемпионата России.

Ранее клуб «ВВА-Подмосковье» обыграл казанскую «Стрелу» со счётом 41:34 в матче за третье место.

«Енисей-СТМ» стал 12-кратным чемпионом России по регби. Также на счету команды восемь побед в Кубке России и три — в Суперкубке страны.