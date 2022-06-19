Москва, , 15:36 — REGNUM К концу следующей недели в Центральной России выпадет половина месячной нормы осадков, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

После дождя Наталия Николаева © ИА REGNUM

Будни будут дождливыми, а начало недели — прохладной. При этом общее количество осадков за 5 рабочих дней составит 35−40 мм — или около половины месячной нормы. «Значит, к концу недели будет исчерпан 100% лимит небесной влаги в июне», — написал он в Telegram-канале.

К следующим выходным погода прояснится, и придет потепление.