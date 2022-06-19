Вашингтон, , 15:33 — REGNUM Новая версия спутников Starlink американской компании SpaceX создаёт больше помех для астрономических наблюдений, чем предыдущая модификация. Об этом сообщает портал SpaceNews со ссылкой на выступление астронома из Мчиганского университета Пэта Сейцера.

Астрономия Jean-Pierre Bovin

Сейцер рассказал о росте яркости спутников Starlink во время панельной дискуссии на 240-м собрании Американского астрономического общества. Он сообщил, что более ранние спутники VisorSats имели звёздную величину (числовая характеристика яркости объекта) равную 6,5.

Астроном отметил, что новые спутник Starlink V1.5 ярче примерно на половину звёздной величины. При этом астрономы рекомендуют операторам спутников не использовать аппараты с яркостью более 7 звёздной величины, чтобы свести к минимуму помехи при наблюдениях.

«Мы должны поговорить со SpaceX и узнать их дальнейшие планы», — отметил астроном.

Ранее группа учёных под руководством астронома Пшемека Мроза из Варшавского университета установила, что спутниковая группировка Starlink может ухудшить до 20% снимков при астрономических наблюдениях в оптическом и инфракрасном диапазонах при определённых условиях.

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