Москва, , 15:31 — REGNUM В исполнительный комитет Международной федерации санного спорта (FIL) не переизбрана глава Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт. Об этом 19 июня сообщает ТАСС.

Санный спорт

«Меня не переизбрали в новый исполком FIL. Но это, в принципе, было ожидаемо», — сказала Гарт.

Она добавила, что сосредоточит силы на развитии санного спорта в России. Гарт с 2014 года входила в исполком FIL.

Отчётно-выборный конгресс FIL проходил в Тироле (Австрия) с 18 по 19 июня. После трех туров голосования в исполком были избраны Сорина Тику из Румынии и Маркус Прок из Австрии. Президентом FIL на безальтернативной основе был переизбран Эйнарс Фогелис (Латвия).

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