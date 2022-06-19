Манчестер, Великобритания, , 15:24 — REGNUM Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может перейти в лондонский «Челси». Об этом 19 июня сообщил журналист Джанлука Ди Марцио.

Рахим Стерлинг Дарья Антонова © ИА REGNUM

По информации источника, руководство «Челси» уверено в том, что сможет подписать 27-летнего футболиста за £35 млн.

Напомним, Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с 2015 года. В сезоне форвард 2021/22 он сыграл в 30 матчах Английской премьер-лиги (АПЛ), в которых забил 13 голов и отдал шесть результативных передач.