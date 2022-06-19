Москва, , 15:20 — REGNUM Правовую оценку новым фактам преступлений украинских нацистов против мирного населения республик Донбасса дадут российские следователи. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Следователи СК России в рамках расследования уголовных дел дадут правовую оценку очередным фактам преступлений со стороны вооруженных формирований Украины против мирного населения Донбасса», — говорится в сообщении.

Также указывается, что при обстреле поселка Озеряновка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны киевских боевиков погибла мирная жительница и получили повреждения частные жилые дома.

«Следователями будут установлены все лица, причастные к совершению вышеуказанных преступлений», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 10 снарядов калибра 155 мм.