Турин, Италия, , 15:19 — REGNUM Как сообщает издание Calciomercato, на 27-летнего центрального полузащитника туринского «Ювентуса» и сборной Франции по футболу Адриена Рабьо претендуют три клуба Английской Премьер-лиги.

Адриен Рабьо в составе «ПСЖ» Liondartois

По информации источника, в подписании Рабьо заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ньюкасл». Также сообщается, что главный тренер «старой синьоры» Массимилиано Аллегри не рассчитывает на французского хавбэка.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Адриен Рабьо принял участие в 32-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя результативными передачами и получил пять желтых карточек.

Адриен Рабьо выступает за «Ювентус» с 1 июля 2019 года после перехода из «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость французского полузащитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 17 миллионов евро.