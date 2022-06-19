19 июня 2022 | Время чтения 2 мин

В социальных сетях обсудили сообщение представителя Министерства обороны России генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова о том, что за прошедшие сутки высокоточными ракетами «Калибр» был нанесен удар по пункту управления вооруженными силами Украины в районе села Широкая Дача Днепропетровской области в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия».

Мирослава Романенко, , 17:02 — REGNUM За прошедшие сутки высокоточными ракетами «Калибр» был нанесен удар по пункту управления вооруженными силами Украины в районе села Широкая Дача Днепропетровской области. Удар нанесли в момент, когда там проходило рабочее совещание командного состава оперативно-стратегической группировки войск «Александрия», сообщил 19 июня официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В результате удара уничтожено свыше 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе генерального штаба, командования группировки войск «Каховка», десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях», — сказал официальный представитель Министерства обороны России.

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Информацию обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения указали на то, что это, вероятно, был удар по центрам принятия решений.

«Первый звоночек!» — отреагировала Ирина Вячеславовна.

«Вот и по центру принятия решений ударили», — добавил Stermix.

«Ну неужели дождались», — пишет Lesya.

«Похоже, начались прилеты по центрам принятия решений», — также отметила lena.

«Центр принятий решений — первый пошёл!» — комментирует Andrey L.

Центр. ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«Вэсэушники вздохнут спокойно и будут сдаваться. Появилась возможность сохранить жизни, пока командование наберется», — считает Татьяна.

«Глупо было бы думать, что ответки за Донецк не последует. А сколько там было генералов — два или десять, — неважно. Важно, что это серьезный удар по высшему командному составу ВСУ», — подчеркнул General Idea.

«За Донбасс, за Луганск. За детей», — написал Андрей.

«Ну это хоть как-то похоже на центры принятия решений», — отметил Gennadiy M.

«Вечером в украинских СМИ будет про внезапное нанесение ударов по «мирным гражданам», что собрались на даче у общего друга», — с сарказмом написала Диана А., проиллюстрировав работу украинской пропаганды.

«Дождались, долго запрягаем да быстро едем», — пишет Gala K.

«Даже если там нет генералов погибших, то есть офицеры помладше, а это командный состав, компетенции, опыт. Это прям серьезная потеря ВСУ…» — добавил «Дистиллятор ПраVды».

«Народ просил, народ требовал, народ ждал! А пока всех собрали в одном месте для принятия решений — всех 50, — вот теперь можно было и исполнить просьбу народа! Российская армия и народ — едины!» — подытожил один из участников обсуждения.