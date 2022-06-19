Ливерпуль, Великобритания, 19 июня 2022, 15:13 — REGNUM 19 июня на официальном сайте «Ливерпуля» объявили, что клуб выкупил 18-летнего шотландского флангового защитника «Абердина» Келвина Рэмзи. Сумма трансфера составила 7,56 миллиона евро. При этом трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.

Игроки «Ливерпуля»
Игроки «Ливерпуля»
Liverpoolfc.com

В прошедшем сезоне шотландского Премьершипа 2021/22 Келвин Рэмзи принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

Ранее «Ливерпуль» уже объявил о трансферах 22-летнего форварда «Бенфики» и сборной Уругвая Дарвина Нуньеса (75+25 миллионов евро) и 19-летнего полузащитника «Фулхэма» и молодежной сборной Португалии U21 Фабио Карвалью (5,9 миллиона евро).