Ливерпуль, Великобритания, 19 июня, 2022, 15:13 — ИА Регнум. 19 июня на официальном сайте «Ливерпуля» объявили, что клуб выкупил 18-летнего шотландского флангового защитника «Абердина» Келвина Рэмзи. Сумма трансфера составила 7,56 миллиона евро. При этом трансферная стоимость футболиста, по оценкам портала transfermarkt, составляет 600 тысяч евро.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

В прошедшем сезоне шотландского Премьершипа 2021/22 Келвин Рэмзи принял участие в 22-х матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами.

Ранее «Ливерпуль» уже объявил о трансферах 22-летнего форварда «Бенфики» и сборной Уругвая Дарвина Нуньеса (75+25 миллионов евро) и 19-летнего полузащитника «Фулхэма» и молодежной сборной Португалии U21 Фабио Карвалью (5,9 миллиона евро).