Санкт-Петербург, , 15:07 — REGNUM Театральная школа для молодых артистов из ближнего зарубежья открывается в Театре-фестивале «Балтийский дом» 19 июня. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Театр Mapymille

Участниками школы станут 25 молодых актёров из русских театров Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии и Казахстана. Программа занятий включает лекции по русскому театру и практические занятия по сценической речи, движению и вокалу.

Летняя школа будет работать до конца июня. Мероприятие позволит русскоязычным артистам из других стран познакомиться с новейшими методиками преподавания, а также установить творческие связи с коллегами.

Проект проводится в рамках образовательной программы Международного театрального фестиваля стран СНГ «Встречи в России». Этот фестиваль проводится с 1998 года, за годы работы в нём приняли участие более 70 театров.