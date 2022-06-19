Москва, , 15:05 — REGNUM Решение киевского режима о введении визового режима с Россией является «очередной дикостью». Об этом 19 июня заявила спикер Совфеда РФ Валентина Матвиенко в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Валентина Матвиенко Дарья Драй © ИА REGNUM

«Очередная дикость, по-другому сказать не могу», — сказала она в ответ на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что у властей Соединённых Штатов не получится лишить Россию голоса в международных делах и заставить соблюдать изобретенные ими требования.