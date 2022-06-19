Донецк, , 15:02 — REGNUM ВСУ выпустили по Горловке 10 мин и 10 снарядов калибра 152 мм. Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ 7th Army Training Command

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️14:10 — н.п. Дзержинск (ш-та Южная) — н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина): выпущено 10 мин калибра 60 мм; ️14:25 — н.п. Дылеевка — н.п. Горловка: выпущено 10 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 10 снарядов калибра 155 мм.

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