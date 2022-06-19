Москва, 19 июня, 2022, 14:55 — ИА Регнум. У властей Соединённых Штатов не получится лишить Россию голоса в международных делах и заставить соблюдать изобретенные ими требования. Об этом 19 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

Как отметил глава МИД РФ, в данный момент Вашингтон пытается добиться того, о чём он ранее сам объявил, что «Россия должна знать свое место, Россия не имеет права на собственный голос в международных делах, Россия должна соблюдать правила, которые изобретены США».

«Вот и все, я думаю, им прекрасно понятно, что у них это не получится», — сказал Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поездка канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги на Украину — часть шоу.