Донецк, 19 июня, 2022, 14:54 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 10 снарядов калибра 155 мм. Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️14:30 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 10 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка 5 снарядов.