Вальядолид, Испания, 19 июня, 2022, 14:53 — ИА Регнум. Бывший защитник мадридского «Реала» Марсело и экс-футболист «Барселоны» Дани Алвес могут перейти в «Вальядолид». Об этом 19 июня сообщает UOL.

Realvalladolid.es Роналдо (в центре)

По информации издания, президент и акционер «Вальядолида» Роналдо хочет видеть Марсело и Алвеса в составе своей команды. Они могут присоединиться к клубу на правах свободных агентов.

По итогам сезона 2021/22 «Вальядолид» занял второе место в турнирной таблице второго испанского дивизиона и вышел в Ла Лигу.