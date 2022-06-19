Лейпциг, Германия, , 14:51 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» ведет с «Ред Булл Лейпцигом» переговоры на предмет трансфера 25-летнего атакующего полузащитника сборной Австрии Конрада Лаймера. Об этом 19 июня сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Игроки «РБ Лейпциг» Андрей Пронин © ИА REGNUM

По информации источника, «быки» предпочли бы продать Лаймера в клубе не из Германии, чтобы избежать усиления прямого конкурента.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Конрад Лаймер принял участие в 26-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Лаймер выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 1 июля 2017 года после перехода из «Ред Булл Зальцбурга» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего австрийца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.