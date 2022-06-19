Лейпциг, Германия, 19 июня, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» ведет с «Ред Булл Лейпцигом» переговоры на предмет трансфера 25-летнего атакующего полузащитника сборной Австрии Конрада Лаймера. Об этом 19 июня сообщил итальянский журналист Фабрицио Романо.

Андрей Пронин ИА REGNUM Игроки «РБ Лейпциг»

По информации источника, «быки» предпочли бы продать Лаймера в клубе не из Германии, чтобы избежать усиления прямого конкурента.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги 2021/22 Конрад Лаймер принял участие в 26-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

Лаймер выступает за «Ред Булл Лейпциг» с 1 июля 2017 года после перехода из «Ред Булл Зальцбурга» за 7 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 25-летнего австрийца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 28 миллионов евро.