Белград, , 14:48 — REGNUM Бывший защитник сборной Сербии по футболу Александр Коларов завершил карьеру. Об этом 19 июня сообщает издание Kurir.

Александр Коларов Martin

«Я всегда знал, что рано или поздно наступит этот момент. Хотя мне грустно от того, что я закрываю эту главу своей жизни, я благодарен за возможность добиться того, что всегда было моей мечтой», — сказал 36-летний Коларов.

Он сообщил, что начинает учиться на спортивного директора и скаута в футбольном центре Федерации футбола Италии.

В течение карьеры Коларов защищал цвета сербских клубов «Чукарички», «ОФК», английского «Манчестер Сити», итальянских «Лацио», «Ромы» и «Интера». За сборную Сербии он выступал с 2008 по 2020 год, провёл 94 матча и забил 11 голов.