Грозный, , 14:41 — REGNUM Россия противостоит не Украине, а НАТО, именно поэтому добровольцев в спецоперации должно быть сотни тысяч. Об этом 19 июня заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров Kremlin.ru

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«Приглашаю добровольцев в республику, все условия будут созданы. Украина — это просто название, НАТО воюет против России, выделяет миллиарды, оружие… Мы видели их, уничтожали их, поэтому добровольцев должно быть, я считаю, сотни тысяч. Быть добровольцем — высшая награда, его никто не призывает, он сам вышел, сам встал на защиту своей родины», — отметил он.

Ранее Кадыров сообщал, что добровольцы проходят подготовку на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Глава региона сообщает об отправке на территорию спецоперации новой группы добровольцев со всей России еженедельно.