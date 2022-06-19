Киев, 19 июня, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Использование российской музыки в украинских СМИ и общественном пространстве запретила Верховная рада Украины. Об этом 19 июня сообщил депутат Рады Ярослав Железняк на своей странице в одной из соцсетей.

Иван Шилов ИА REGNUM Русофобия

Кроме того, он уточнил, что также украинский парламент запретил ввоз и распространение книг и другой издательской продукции из России, Белоруссии и с освобождённых от киевских боевиков территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков написал, что президент Молдавии Майя Санду давно не скрывает враждебности к России.