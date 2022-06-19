Северодонецк, ЛНР, 19 июня, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Военные ВСУ покидали Северодонецк под видом мирных жителей, сообщили очевидцы.

Igor606 Химический комбинат «Азот». Северодонецк

«Оставили форму, переоделись в мою одежду… Поломали три двери. Неделю назад узнал, зашел в квартиру. Взяли отца документы, копии», — рассказал житель города Дмитрий.

Украинские военные «жгут свою форму» и переодеваются в гражданскую одежду, сообщили другие очевидцы РИА Новости.

Северодонецк контролируют союзные войска РФ и ЛНР. Под контролем военных ВСУ остается территория химкомбината «Азот», откуда они ведут обстрелы города.