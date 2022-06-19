Москва, 19 июня, 2022, 14:31 — ИА Регнум. За сутки высокоточными ракетами «Калибр» (большой дальности морского базирования️) нанесен удар по пункту управления ВСУ в районе с. Широкая Дача в Днепропетровской области, заявил 19 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Пресс-служба Минобороны России Пуск ракеты «Калибр»

Следите за развитием событий в трансляции: «Всё для фронта, всё для победы! — спецоперация России на Украине»

В результате удара уничтожены более 50 генералов и офицеров ВСУ, в том числе представители Генштаба, командования десантно-штурмовых войск и соединений, действующих на Николаевском и Запорожском направлениях, и группировки войск «Каховка».

18 июня ракетами «Калибр» также на территории трансформаторного завода в Николаеве поражены 10 155-миллиметровых гаубиц М777 и около 20 боевых бронемашин, поставленных киевскому режиму Западом за последние 10 дней.

Также российскими силами поражен эшелон с личным составом и военной техникой механизированной бригады ВСУ, прибывшей в зону боевых действий в Донбассе из города Владимир-Волынский.