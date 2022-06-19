Сан-Бернардино, США, , 14:30 — REGNUM В городе Сан-Бернардино в американском штате Калифорния из-за сильного ветра произошёл пожар на складе деревянных паллет (поддонов), в результате которого вокруг сгорело пять зданий. Об этом 19 июня сообщают местные СМИ.

Пожар LoggaWiggler

По их данным, которые приводит Readovka, в работах по тушению возгорания принимали участие десятки бригад пожарных, также из-за пожара сгорело пять зданий и почти все паллеты.

Кроме того, указывается, что в данный момент причина пожара устанавливается, информация о пострадавших не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, а городе Вуллонгонг на юго-востоке Австралии загорелась электростанция.