Донецк, , 14:22 — REGNUM Киевские боевики уничтожают Щурово. Об этом 19 июня сообщает Народная милиция ДНР.

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"Поселок Щурово денацифицирован. Неонацисты выбиты со своих позиций, но продолжают разрушать поселок реактивной артиллерией», — отмечается в сообщении.

Жители поселка прячутся в убежищах. Сотрудники МЧС ДНР рассказали о действенных правилах, которые могут спасти жизнь людям, оказавшимся под обстрелом со стороны ВСУ:

«В первую очередь следует соблюдать спокойствие и не поддаваться панике, а также первым делом попытаться найти убежище».

Ранее ВСУ обстреляли Горловку минами.

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