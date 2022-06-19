Варшава, , 14:18 — REGNUM Мэра Чернигова Владислава Атрошенко не выпустили в Польшу, он намеревался посетить страну с запланированным визитом, передают 19 июня украинские СМИ.

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«Запланирована поездка в город Жешув, куда я направляюсь вместе с делегацией для подписания договора о партнерстве. … В планах выступление перед сессией, в составе делегации еще три человека. Вопросы по документам возникли только ко мне», — отметил он.

По мнению чиновника, причина отказа кроется в конфликте с одним из сотрудников Офиса президента Украины. Он намерен оспаривать в суде решение пограничной службы.