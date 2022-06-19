Манчестер, Великобритания, , 14:17 — REGNUM Как сообщает издание The Mirror, 28-летний ивуарийский центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Байи может продолжить карьеру в «Ньюкасле».

По информации источника, руководство «сорок» видит в Байи альтернативу Свену Ботману, о трансфере которого «Ньюкасл» не может договориться с «Лиллем».

В прошедшем сезоне Эри Байи принял участие в семи матчах за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки.

Байи выступает за «Манчестер Юнайтед» с 1 июля 2016 года после перехода из «Вильярреала» за 38 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 28-летнего ивуарийца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6 миллионов евро.