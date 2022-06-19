Москва, , 14:15 — REGNUM Видеозапись, на которой якобы запечатлён удар киевских боевиков по российскому буксиру «Василий Бех», опубликовал 19 июня телеграм-канал «Военный обозреватель».

Взрыв U.S. Navy

На выложенных в интернет кадрах, которые, как утверждается, были сняты с беспилотника Bayraktar TB2, видно, как какое-то судно дважды было поражено ракетами.

При этом украинская сторона утверждает, что ею в ходе удара были применены американские противокорабельные ракеты Harpoon.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне министерство обороны США подвело на своём сайте итоги военной помощи киевскому режиму на общую сумму $5,6 млрд, которая была выделена Вашингтоном с 24 февраля, в числе которых были названы две ПРК Harpoon.