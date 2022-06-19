Ливерпуль, Великобритания, 19 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ноттингем Форест» планирует арендовать 21-летнего флангового атакующего защитника сборной Уэльса Неко Уильямса в летнее трансферное окно. Об этом 19 июня сообщило издание The Mirror.

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В прошедшем сезоне Неко Уильямс, выступая за «Фулхэм» на правах аренды, принял участие в четырнадцати турах Чемпионшипа 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами, двумя результативными передачами и получил две желтые карточки.

Текущее соглашение Неко Уильямса с «мерсисайдцами» рассчитано до 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость 21-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 8 миллионов евро.