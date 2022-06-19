Барнаул, 19 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Жителей Алтайского края предупредили о существенном ухудшении погодных условий. По данным регионального ГУ МЧС РФ, в ближайшие два часа 19 июня с сохранением ночью и днём 20 июня ожидаются дожди, местами сильные ливни, грозы, град, местами шквалистое усиление ветра до 22 м/с.

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Главное управление МЧС России по Алтайскому краю напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, дорожные и коммунальные службы устраняют последствия мощного ливня в Барнауле. Дождевой волов затоплены несколько участков на пересечении улицы Попова с Павловским трактом, на улице Малахова в районе остановки «Бия», на перекрестке улиц Бехтерева и Червонной.

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