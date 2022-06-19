Абу-Даби, 19 июня, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Электроэнергетическая компания Dewa на 44% завершила строительство гидроаккумулирующей станции (ГАЭС) в городе Хатта. Об этом сообщает пресс-служба Dewa.

Сайга20К Загорская ГАЭС. Вид с водоприёмника в нижний бьеф

Гидроаккумулирующая станция в городе Хатта станет первым подобным сооружением в странах Персидского залива. Она будет иметь производственную мощность 250 МВт и ёмкость хранения 1500 мегаватт-часов.

Электростанция будет иметь КПД оборота 78,9% и реагировать на потребность в энергии в течение 90 секунд. Срок службы станции составит до 80 лет.

ГАЭС используются для накопления энергии во время низкой нагрузки. В ночное время, когда резко падает потребление электроэнергии, ГАЭС использует энергию для перекачки воды с помощью насосов в верхнюю часть водохранилища.

Во время пиков энергопотребления вода сбрасывается в нижнюю часть водохранилища, высвобождаемая энергия передаётся в энергосеть. Мощнейшие в мире ГАЭС расположены в Китае, США, Японии странах ЕС и России.