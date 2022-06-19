Донецк, , 14:04 — REGNUM ВСУ ведут обстрел Кировского района Донецка снарядами калибра 155 мм. Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:40 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 7 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

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