Ливерпуль, Великобритания, , 14:04 — REGNUM Как сообщает издание The Mirror, 30-летний нападающий «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммед Салах бесплатно покинет английский клуб летом 2023 года, так как стороны не смогли договориться о продлении контракта.

Мохаммед Салах Дмитрий Голубович

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Мохаммед Салах принял участие в 35-ти турах регулярного чемпионата, в которых отметился 23-мя забитыми мячами и 13-ю результативными передачами. Также нападающий получил одну желтую карточку.

Мохаммед Салах выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2017 года после перехода из «Ромы» за 42 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость египетского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 90 миллионов евро.