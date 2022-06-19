Донецк, , 14:02 — REGNUM Украинские боевики ведут обстрел Петровского района Донецка. Об этом 19 июня сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

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«ВФУ наносят артиллерийские удары по жилым кварталам в р-не ул. Бирюзова», — отмечается в сообщении.

Ранее в результате обстрелов Озеряновки со стороны ВСУ погибла женщина.

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