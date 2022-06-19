Киев, 19 июня, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков рассчитывает, что к осени 2022 года, когда киевский режим заключит с зарубежными поставщиками соглашений, ситуация с топливом в стране стабилизируется. Он заявил об этом 19 июня в интервью газете Financial Times.

Бензовоз

«Весь наш импорт идет из ЕС. Мы раньше использовали порты в Польше и Румынии и страны, которые ближе всего расположены к Украине, теперь мы импортируем его (топливо) из Бельгии, Нидерландов», — сказал он.

При этом Кубраков добавил, что в результате мер по обеспечению вывоза украинского зерна Киев может импортировать больше топлива, так как перевозящий горючее транспорт двигается по тем же путям.

Также, по информации издания, на Украину каждый день приезжает порядка 230 бензовозов и новые соглашения Киева с ЕС и Польшей должны способствовать упрощению процедур таможенного и пограничного контроля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что частные американские компании, включая Boeing и SpaceX, позволяют вооружённым силам Украины пользоваться данными со своих радиолокационных аппаратов для наведения ракет.