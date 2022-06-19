Донецк, , 13:51 — REGNUM ВСУ обстреляли Макеевку в ДНР. Об этом 19 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:10 — н.п. Авдеевка — н.п. Макеевка (Кировский р-н): выпущено 6 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Горловку минами.

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