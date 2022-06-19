Гусиноозёрск, Бурятия, , 13:51 — REGNUM В запертой изнутри квартире в городе Гусиноозёрске в Бурятии найден труп пожилой женщины. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС.

Альпинист

Тревогу забили соседи пенсионерки, заявившие о том, что она перестала выходить на связь и не открывает дверь. На место выехали сотрудники Бурятской республиканской поисково-спасательной службы.

«Спасатели БРПСС в присутствии сотрудника полиции с помощью альпинистского снаряжения спустились на балкон 3-го этажа и при помощи специнструмента вскрыли дверь. Проникнув в квартиру спасатели обнаружили 69 летнюю женщину без признаков жизни», — отметили в ведомстве.

В связи с этим спасатели призвали жителей быть внимательнее к одиноко проживающим родственникам, соседям и знакомым.